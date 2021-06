“La chanson secrète” : nouveaux tournages, les prochains invités de Nikos Aliagas sur TF1

Les 23, 24 et 25 juin prochains, Nikos Aliagas enregistrera pour TF1 plusieurs numéros du divertissement “La chanson secrète” avec pas moins de 30 artistes du moment.

Les invités de Nikos Aliagas vont se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser par leurs proches car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l’émotion… Et des émotions fortes pour l’artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d’invités inattendus.

Les premiers artistes dévoilés qui participeront à “La chanson secrète” : Philippe Lacheau, Iris Mittenaere, Calogero, Jeff Panacloc, Eddy de Pretto, Camille Combal, Florent Pagny et le Youtubeur Michou.

Tous ces artistes viendront jouer le jeu. Ils ne savent rien de ce qui va se passer pour eux, mais une chose est certaine : il vont vivre de grands moments d'émotions.

Et vous avez également la possibilité de vivre en live ces moments d'émotions en venant assister aux tournages qui se dérouleront les 23, 24 et 25 juin à La Seine Musicale.

Des invitations vous sont offertes par l'agence Cassandra pour venir sur le plateau de l'émission.