“Que du bonheur !” : le spectacle de Patrick Sébastien diffusé sur C8 samedi 10 juillet

Après le succès de “Samedi Sébastien”, C8 vous propose de découvrir ou redécouvrir le spectacle musical de Patrick Sébastien “Que du bonheur !” samedi 10 juillet à 21:05.

Dans une ambiance surchauffée, accompagné de ses danseuses et d’un orchestre de 10 musiciens, Patrick Sébastien reprend à sa façon des chansons d’artistes qu’il admire (Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Hugues Aufray ou encore Alain Bashung) et interprète ses plus grands tubes (Les sardines, Le petit bonhomme en mousse, Tourner les serviettes, C’est chaud, Pourvu que ça dure, etc.).

Cette grande fête populaire enregistrée le 15 juillet 2018 depuis le festival de Trélazé, avait réuni plus de 10 000 spectateurs.

Réalisation : Jacques Malaterre / Production : Magic TV.