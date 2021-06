“W9 Urban Arena” samedi 10 juillet sur W9 : les artistes sur scène

Avec le “W9 Urban Arena”, vivez samedi 10 juillet à 20:30 une soirée musicale incroyable : un événement inédit au cœur de l'immensité de l'Accor Arena, présenté par Issa Doumbia et Zahra Harkat. Retrouvez le meilleur de la musique urbaine avec un line-up exceptionnel au cœur d'une salle de concert mythique.

Ce sont les artistes les plus écoutés en France aujourd'hui : ils réalisent le plus d'écoutes et de vues en ligne. Les artistes de ce soir totalisent à eux seuls plus de 1,4 milliards de vidéos vues ! Et pourtant ils se font rares à la télévision. Pour cette soirée dédiée à la musique urbaine, ils seront tous là !

Pour la toute première fois, «13 organisé », le collectif phénomène de rappeurs marseillais rassemblés autour de Jul, qui explose tous les records jamais enregistrés en France, a accepté l'invitation d'une chaîne de télévision. 298 millions de vues pour leur clip, 208 millions de streams et 1 seul passage à la télévision dans W9 Urban Arena !

Sur scène également, Amel Bent & Hatik, Kendji Girac & Soolking, Sofiane, Wejdene, Black M, Tayc, Naza, Marwa Loud, et beaucoup d'autres…

Pour accompagner ces artistes, un dispositif hors norme : plus de 80 tonnes de matériel, 7 semi-remorques de lumières, le champion du monde de drone pour survoler les 1 000 m² d'implantation scénique, le plus grand écran jamais vu à la télévision ! Les artistes vont vivre une expérience inédite, unique et gigantesque !

La crise sanitaire nous a tous chamboulés, ébranlés. Grâce à cette soirée, W9 apporte son soutien à la musique urbaine et dédie cette émission à la jeunesse et particulièrement aux étudiants en difficulté en s'associant au secours populaire.

Tout au long de l'émission, un appel aux dons sera proposé en faveur de l'association.