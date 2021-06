“La chanson challenge” de retour sur TF1 samedi 26 juin : les artistes invités

Après le succès de la première édition, “La chanson challenge” revient sur TF1 samedi 26 juin à 21:05 pour une soirée inédite et exceptionnelle.

“La chanson challenge” est une émission au cours de laquelle de nombreux artistes vont se lancer un challenge.

Les artistes vont se lancer à tour de rôle un défi : chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel.

Vous pourrez assister durant cette émission à la réalisation de ces challenges en chanson : Bilal Hassani accepte le challenge de Florent Peyre et chante la chanson « Ces gens-là » ou Jean-Luc Reichmann qui accepte à son tour le challenge de Louane et chante « Si t’étais là » ou encore Julien Clerc qui accepte le challenge de Gad Elmaleh et chante « Chanson Populaire » …

Sur la scène devant le Château de Chambord, de nombreux autres artistes vont également se lancer des challenges : Gad Elmaleh, Amir, Louane, Julien Clerc, Clara Luciani, Florent Peyre, Jean-Luc Reichmann, Bilal Hassani, Lorie Pester, Benabar, Julien Doré, Vitaa, Hélène Ségara et Vincent Niclo, Trois Cafés Gourmands.