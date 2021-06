“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 25 juin sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 18 juin à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 89 à 93 diffusés cette semaine sur TF1.

Les filles Pellissard se préparent pour le week-end à Paris ! Il est temps de dire au revoir aux garçons. Il est rare que les Pellissard se séparent comme ça. Chez les Gonzalez, le rendez-vous du coiffeur c’est une fois par mois et les enfants savent exactement ce qu’ils veulent et n’en sortent pas sans la coupe parfaite. Cela fait plusieurs mois que Camille Santoro sait le sexe de son futur enfant mais elle parvient à garder le secret. Il y a quelques jours, les Blois ont appris qu’ils allaient devoir quitter leur maison dans 2 ans et demi. Ils comptent bien trouver leur nouvelle maison de rêve avant la date butoire. Les Lebon ont invité des amis à la maison pour une soirée Karaoké. La musique fait partie de leur quotidien !

Plus les mois passent, plus Camille Santoro avance sur la décoration de la chambre du bébé. Elle n’a pas pu s’empêcher d’acheter en secret des vêtements de la couleur du sexe du bébé. Et Camille révèle enfin que son bébé est une fille ! Pour le retour en France des Weiner, les enfants vont devoir passer un contrôle pour pouvoir continuer l’école à la maison. Les filles Pellissard sont enfin arrivées à Paris ! Pendant ce temps, Alexandre et les garçons profitent du calme à la maison. Ce matin, les Dol vont choisir la musique d’entrée de leur mariage. Ils ont à cœur de faire participer tous les enfants dans le choix de la musique parfaite.

Franck et Mélanie Gonzalez ont une grande annonce à faire : Mélanie attend un nouveau bébé. La famille Gonzalez s'agrandit. Pour leur week-end à Paris, les filles Pellissard ont prévu plein d’activités dans la capitale. Pendant ce temps, les garçons partent s’amuser dans le parc. Pour les vacances, les Cordule ont décidé de rester à la maison. Pour autant, ils ne restent pas enfermés et se préparent pour une sortie à la mer. Pour les Cobelli, c’est le premier jour de la rentrée des ainés. Ils sont pressés de voir comme se passe son premier jour. Camille Santoro profite de la sieste des jumeaux pour tapisser la chambre du bébé. Elle doit vite terminer avant l’arrivée de Nico.

Pour le week-end à Paris, les filles Pellissard visitent les grands monuments de la capitale. Mais avant de partir, Amandine appelle Alexandre pour être sûr qu’il a bien fait le ménage. Même si elle n’est pas chez elle, la maison doit être propre. Cindy Lebon a fait le choix d’ouvrir son entreprise de prêt à porter. Elle a fait une demande de financement pour suivre une formation. Sa demande a été acceptée, elle a hâte de commencer et d’apprendre de nouvelles techniques. Aujourd’hui, c’est journée burger chez les Van Der Auwera ! Pour une famille de 12, il ne faut surtout rien oublier.