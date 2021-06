“Les comiques préférés des Français” : 50 ans d'humour, jeudi 1er juillet sur France 2 avec Laurence Boccolini

Jeudi 1er juillet à 21:05, Laurence Boccolini accueille sur France 2 les comiques préférés des français le temps d’une grande soirée pour fêter 50 ans d’humour, 50 ans de rires.

Au programme, deux heures d’humour pour célébrer sur scène et en images les plus grands comiques dans leurs meilleurs sketches. Une émission pour rire sans modérations !

Avec : Laurent GERRA, Anne ROUMANOFF, Roland MAGDANE, les BODIN’S, Muriel ROBIN, Pierre PALMADE, Michèle LAROQUE, ODB, les CHEVALIERS DU FIEL, SELLIG, GUS, Tanguy PASTUREAU, Sandrine ALEXI, Sandrine SARROCHE, les INCONNUS…

Ce sera également l'occasion de voir et revoir les sketchs éternels de ces humoristes qui sont toujours dans nos cœurs, de Coluche, en passant par Alex METAYER et Sylvie JOLY, Thierry LE LURON et beaucoup d’autres...