“Surprise sur Prise” de retour sur France 2 jeudi 8 juillet, les piégeurs & les piégés

“Surprise sur Prise”, l’émission événement de France 2, revient jeudi 8 juillet à 21:05 avec des caméras cachées inédites. L'émission sera présentée par Laury Thilleman, Donel Jack’sman et Tom Villa.

Dans ce nouveau numéro, Tom Villa est toujours dans le rôle historique de Marcel Beliveau. Avec son équipe et la complicité de célébrités, il a élaboré des scénarii « sur-mesure » toujours plus créatifs et ambitieux. Nous verrons comment ces surprises ont été imaginées et orchestrées.

De nouveaux piégeurs et piégés rejoignent la famille de Surprise Sur Prise pour une émission de pièges inédits :

Parmi les nouvelles surprises, Arnaud Tsamère & Maeva Coucke piègent Claudio Capéo sur un circuit automobile et Florent Peyre va rendre fou Ahmed Sylla en voiture et Elodie Frégé va être mise à rude épreuve par Elisa Tovati pour lui témoigner son amité ! Et bien d'autres pièges vous seront révélés au cours de cette soirée !

Pour recueillir les impressions et nous faire partager les émotions des piégés en compagnie de leur piégeurs, Laury Thilleman et Donel Jack’sman seront aux commandes de ce nouveau numéro.