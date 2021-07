“Je ne cours pas, je vole !”, vendredi 9 juillet sur France 5

A découvrir vendredi 9 juillet à 20:50 sur France 5, “Je ne cours pas, je vole !”, une pièce présentée au Off d'Avignon 2021. , cette création a été filmée en fin de résidence par France Télévisions, avant son départ pour la Cité des papes.

"Etre... INTOUCHABLE ! Détendre mes muscles... Dans 40 minutes, moi, Julie Linard, je courrai la demi-finale du 800 mètres des J.O. 12 ans que je m'entraîne, 12 années que j'attends ces 2 minutes de course avec pour objectif la médaille d'or olympique. Aujourd'hui, j'ai un mental de championne et ce n'est pas ma douleur au tendon d'Achille qui me fera fléchir. Non ! Aujourd'hui je vais marquer l'histoire !"

Après "Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?" (2 Molière en 2020), la nouvelle collaboration d'Elodie Menant et Johanna Boyé, "Je ne cours pas, je vole !" nous embarque dans la course semée d'obstacles de Julie Linard, personnage au tempérament fort, déterminé et acharné.

Une ode à la passion : 5 comédiens, 23 personnages, 1 objectif.