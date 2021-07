“Les 12 Coups, le Combat des Maîtres” : la finale ce soir sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann

Après une semaine de folie, de challenge et de bonne humeur, seuls six des Maîtres de Midi parmi les plus grands de l’histoire du jeu, auront la chance de participer, samedi 10 juillet à 21:05 sur TF1, à la grande finale des “12 Coups – Le Combat des Maîtres”.

Préparez-vous à partager sur TF1, avec Jean-Luc Reichmann, à une soirée placée sous le signe de l’émotion, de la compétition, du rire et de la complicité. Deux invités de marque ont accepté de relever le défi de participer à ce tournoi hors norme. Amel Bent et Laurent Ournac seront chacun à la tête des deux équipes composées de nos invincibles Maîtres de Midi. Qui arrivera à mener son équipe à la victoire ? Qui sera sacré le plus « Grand Maître de Midi 2021 » ? Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui vous réserve de belles surprises, des happenings de folie, des cadeaux incroyables, tout cela ponctué par la bonne humeur de Jean-Luc ! Parce que le jeu, la joie et le rire font partie intégrante de l’ADN des 12 Coups de Midi, cette extraordinaire semaine, rythmée par Jean-Luc Reichmann, promet de rester mémorable ! Une soirée exceptionnelle à ne surtout pas manquer !