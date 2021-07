En continuité de la soirée spéciale “Révolution !” diffusée à partir de 21:05 mardi 13 juillet, France 2 vous proposera de revoir le document “Laissez-vous guider au cœur de la révolution“ avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, deux grands passionnés d'histoire et de patrimoine, qui nous entraîneront dans un parcours historique et touristique de Paris, qui nous feront revivre les grandes heures de la Révolution française, grâce à des reconstitutions inédites en 3D.

De la place de la Bastille, où tout a commencé, à la place de la Concorde, qui a vu l'exécution du roi de France, nos deux guides d'exception vont tour à tour rivaliser d’audace pour se surprendre l’un l’autre et vous raconter les anecdotes, la vie quotidienne et les événements incontournables de cette période. Mais surtout, cette balade va vous plonger plus de 200 ans en arrière, en faisant ressurgir du passé des édifices aujourd'hui disparus, mais qui ont joué un rôle fondamental pendant la Révolution. Laissez-vous guider à Paris, au cœur de la Révolution française, comme vous ne l'avez jamais vue ! A (re)découvrir mardi 13 juillet à 23:10 sur France 2. Les reconstructions en 3D La forteresse de la Bastille : un lieu emblématique où s’est déroulé, le 14 juillet 1789, l'événement fondateur de la Révolution française : la prise de la Bastille. La sinistre tour du Temple, qui existait autrefois devant la mairie du IIIe, doit sa célébrité à la famille royale. C’est là que Louis XVI et sa famille sont conduits et emprisonnés le 13 août 1792. La salle du Manège : cet édifice aujourd'hui disparu était un lieu extraordinaire de la vie démocratique, berceau de notre République. C’est dans le Manège qu’a été votée en 1793 la mort du roi de France. La place de la Concorde a eu, pendant la Révolution française, une épouvantable notoriété. C'est là que trônait autrefois un instrument de terreur et de mort, devenu tristement célèbre : la guillotine. Le cirque du Palais-Royal était un bâtiment totalement avant-gardiste, en plein cœur des jardins. Il préfigurait les centres commerciaux d’aujourd'hui. Voir également : “Révolution !” : soirée spéciale avec Stéphane Bern mardi 13 juillet sur France 2 (vidéo)

