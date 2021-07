“Escape : 21 jours pour disparaître” : 3 nouveaux épisodes diffusés jeudi 15 juillet sur RMC Story

Jeudi 15 juillet à 21:05, RMC Story proposera trois nouveaux épisodes de la première saison de “Escape : 21 jours pour disparaître”.

Dans ce jeu, 11 candidats se mettent dans la peau de fugitifs et vont devoir disparaître des écrans radars avec seulement 400 euros pour survivre.

A leurs trousses, un QG d’experts composé d'enquêteurs et d'agents de terrain surqualifiés : ex-membres du RAID, de la PJ, de la gendarmerie, détectives privés, cyber-expert ou encore psycho-criminologue. Une véritable chasse à l'homme qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire français.

Épisode 4

L'expérience a bel et bien commencé. Un binôme est particulièrement en danger après avoir été localisé à Blois à cause d'un retrait d'argent et d'une nuit passée à l'hôtel. Pendant ce temps, certains binômes, grâce à des stratégies très différentes, ont réussi à mettre de la distance entre eux et les enquêteurs...mais pour combien de temps ? Le commandant Christophe Caupenne, ancien négociateur du RAID et son équipe sont bien déterminés à les retrouver avant la fin des 21 jours imparti.

Épisode 5

Après avoir accepté de devenir des « fugitifs » en échappant aux écrans radars, les participants sont toujours en fuite à travers toute la France. Suite à une première interpellation, les experts, quant à eux, sont plus que jamais motivés pour arrêter les fugitifs encore en course. Et si certains ont décidé de jouer avec le QG en semant des indices, d'autres continuent leur cavale en pensant être hors de danger mais à être trop confiants, ils commettent des erreurs que le QG s'empresse d'exploiter.

Épisode 6

Cela fait maintenant 6 jours que l'expérience a commencé et les enquêteurs professionnels font tout leur possible pour retrouver les fugitifs. De leur côté, les participants en cavale utilisent tous les moyens possibles pour leur échapper dès lors qu'ils restent dans le cadre de la législation française. Avec des stratégies bien établies, les binômes pensent avoir de l'avance sur les enquêteurs. Pourtant le QG remonte peu à peu leur trace.