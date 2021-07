“La vie secrète des chansons” : « Sous le soleil exactement », vendredi 16 juillet sur France 3

Vendredi 16 juillet à 23:30, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un volet de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian qui va vous remémorer les plus grands tubes de l'été.

L'été vient d'arriver et à cette belle saison, André Manoukian sort de son loft pour la première fois et s'installe en bord de mer pour recevoir tous ses invités autour de son piano blanc. Il nous dévoile toutes les histoires qui se cachent derrière ces refrains endiablés. Des histoires, comme toujours, plus étonnantes les unes que les autres.

A travers tous ces tubes de l'été, André Manoukian va rallumer nos souvenirs pour notre plus grand plaisir.

Grâce à “La vie secrète des chansons” : « Sous le soleil exactement », nous allons pouvoir entendre tous ces tubes qui ont animé et égayé nos soirées estivales et ont rythmé nos vacances.

Des histoires de succès arrivés presque par hasard, comme "Pour le plaisir" d'Herbert Léonard, "1er Gaou" de Magic System, ou "Il tape sur des bambous" de Philippe Lavil.

Des histoires de chansons devenues des tubes interplanétaires comme "Zouk-la sé sel médikaman nou ni" de Kassav', "Bamboleo" de Chico & the Gypsies, ou "Alors on danse" de Stromae.

Des histoires de chansons qui ont traversé les époques, comme "Clandestino" de Manu Chao ou "T'en vas pas" d'Elsa.

Des chansons qui dès les premières mesures rallument les souvenirs comme "Sous les sunlights des tropiques" de Gilbert Montagné, "Je danse le Mia" d'IAM ou "I will survive" de Gloria Gaynor, devenue, depuis, l'hymne de la coupe du monde 98 !

Il est des périodes où la chanson est plus présente dans nos vies. L'été fait partie de ces périodes : une saison où le temps suspend son vol, où l'on goûte aux moments de détente, de farniente, le tout en musique.

Les chansons vont alors imprégner nos souvenirs. On appelle ça des chansons de vacances ou des tubes de l'été.