« Samson et Dalila » de Saint-Saëns aux Chorégies d'Orange, vendredi 16 juillet sur France 5

Vendredi 16 juillet à 22:10, Frannce 5 proposera l'opéra en 3 actes et 4 tableaux « Samson et Dalila » de Saint-Saëns aux Chorégies d'Orange.

Œuvre biblique à l’érotisme à peine masqué, Samson et Dalila permet à Camille Saint-Saëns d’offrir au public un « grand opéra » spectaculaire et néanmoins intime lorsqu’il s’agit de séduction ou de repentir.

En outre, le chœur, puissant et généreux, est un personnage à part entière ; et que dire du ballet dont la musique est certainement l’une des plus réussies de l’histoire de l’opéra.

Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux seront les héros d’une soirée à ne pas manquer.

Avec : Marie-Nicole Lemieux dans le rôle de Dalila et Roberto Alagna dans le rôle de Samson / Orchestre philharmonique de Radio France / Chœurs des Opéras Grand Avignon et de Monte-Carlo / Ballets des Opéras Grand Avignon et de Metz.