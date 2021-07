“Tout le monde veut prendre sa place” : arrivée de Laurence Boccolini le 9 août sur France 2

Nouvel élan pour “Tout le monde veut prendre sa place” après 15 ans de succès et plus de 5000 émissions. Et un événement : l’arrivée de Laurence Boccolini comme Maîtresse de cérémonie lundi 9 août.

Avec chaleur et bienveillance, avec humour et bonne humeur, Laurence Boccolini accueillera les candidats dans un nouveau décor, stylé et lumineux à partir du lundi 9 août, du lundi au dimanche à 12:00 sur France 2.

Un nouveau look pour un coup de vent de fraîcheur :

Des pétales géants en forme de couronne de lauriers qui symbolisent l’excellence des champions, la marque de fabrique du jeu ! Un nouveau design qui donne au fauteuil un rouge flamboyant pour incarner avec encore plus de force le trône du Champion. Et une scénographie revisitée pour mieux marquer la progression du jeu vers le but ultime des candidats : Prendre sa place !

Un public encore plus présent, une musique remixée et un générique flambant neuf parachèvent toutes ces nouveautés.

Et surtout la manche 1 s'enrichit d'une nouveauté majeure : les QPT ! Ces « Questions Pour Tous » posées simultanément aux 6 candidats donnent un nouveaux rythme, créent des surprises, renversent les scores en s’ajoutant aux 2 questions de chacun. Chaque candidats a désormais 4 chances de passer en deuxième manche et d’avancer vers le fauteuil. Une sélection plus juste, avec davantage de suspense.

Rendez-vous à partir du 9 août sur France 2.