“Good Singers” de retour samedi 7 août sur TF1 avec Jarry, les invités

Samedi 7 août à 21:05 sur TF1, place à une nouvelle enquête détonante, sous le signe de l'humour et de la malice, orchestrée par Jarry dans “Good Singers, à vous de trouver les bons chanteurs”.

Jeu d’enquête musical par excellence, des chanteurs anonymes très talentueux et d’autres beaucoup moins, devront être identifiés par des « profilers ». Au cours de la soirée, ils révéleront en chanson leur véritable voix, plus ou moins harmonieuse.

Deux équipes de célébrités tenteront de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : Qui sont les bons chanteurs ?

Julie Zenatti fera équipe avec Elisa Tovati et Chris Marques tandis que Benabar sera avec Lola Dubini et Max Boublil.

Sur scène et face à nos « profilers » toujours prêts à en découdre, découvrez 12 individus aux styles et profils bien différents ! Parmi eux se cachent des voix en or comme vous en entendrez rarement... Mais aussi des voix très approximatives... !

Lesdeux équipes s’affrontent au cours de plusieurs manches toutes plus drôles et décalées les unes que les autres pour accumuler des indices et réussir à identifier les bons chanteurs comme par exemple la conversation secrète ou encore la performance en ombre chinoise…

L’argent récolté au fur et à mesure des manches sera reversé à une association caritative : à chaque fois qu’une équipe identifie un bon chanteur, elle remporte de l’argent pour l’association qu’elle défend ! En revanche, si l’équipe se trompe et désigne un « mauvais » chanteur, c’est l’équipe adverse qui remporte la mise.