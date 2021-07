Festival d'Avignon : “L'amour vainqueur” à voir sur France 5 vendredi 23 juillet

Dans le cadre de sa soirée spéciale consacrée au Festival d'Avignon, France 5 propose vendredi 23 juillet à 21:05 la pièce “L'amour vainqueur” d'Olivier Py.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un monde en guerre, une jeune fille peut-elle écouter ses désirs ? Réponse en chansons, inspiré d’un conte des frères Grimm.

Olivier Py crée un théâtre musical fantaisiste dans lequel l’amour sort vainqueur. Plongez au coeur de l’aventure d’une jeune fille qui, éprise de liberté, parcourt un monde en proie au chaos en quête de son prince. A savourer en famille !

Présentée en 2019, lors de la 73e édition du Festival d’Avignon, cette opérette d’une heure pour enfants avait séduit le public. Olivier Py met en scène un conte de fées pétillant voguant entre noirceur et légèreté, avec en toile de fond une critique subtile de notre époque trouble. Ici, les personnages fantasques s’affranchissent des carcans du genre : une princesse courageuse, un général machiavélique, un courtisan défiguré, un jardinier écolo et une fille de vaisselle luttent dans un monde ravagé par la guerre.

S’il s’agit de la 4ème pièce inspirée des Frères Grimm, c’est la première pour laquelle l’auteur et metteur en scène a également composé la musique, soutenue par les comédiens chanteurs et musiciens, munis d’un piano, d’un violoncelle, d’une grosse caisse et d’un accordéon.

Avec Clémentine Bourgoin, Pierre Lebon, Flannan Obé, Antoni Sykopoulos.