“La vie secrète des chansons” : « C'est la même chanson », vendredi 23 juillet sur France 3

Vendredi 23 juillet mai à 23:00, France 3 vous proposera de suivre un nouveau volet de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian qui va nous faire découvrir les vies cachées des chansons.

Les chansons ont cela de magique : elles peuvent avoir plusieurs vies ! Grâce au jeu des reprises et des adaptations, les chansons peuvent ainsi changer de continent, de style, d'époque, sans jamais se ternir. Dans la chanson française, les histoires sont légion. Suivez le guide !

Parmi les fans de Johnny Hallyday, beaucoup mettraient leur main à couper que "Gabrielle" est une création du taulier. Or, il n'en est rien.

D'autres seraient surpris d'apprendre qu'"Amsterdam", magnifiquement reprise par David Bowie et rebaptisée pour l'occasion "Port of Amsterdam", est d'abord l'adaptation par Jacques Brel d'un air traditionnel britannique.

Personne ne se doute non plus qu'Edith Piaf est en réalité la deuxième interprète de "La Vie en rose". Alors qu'il s'agit de la première chanson qu'elle a osé écrire...

On pense tous aussi que Jane Birkin n'a fait qu'interpréter du Gainsbourg toute sa vie. Sa reprise de la chanson de Léo Ferré "Avec le temps" avait pourtant, en son temps, ravi son public et son interprète original, le grand Léo. Seul Serge semblait furieux : il n'aimait pas, en effet, qu'elle chante un autre que lui.

Qui sait encore que Mireille Mathieu fait partie des rares privilégiées à avoir eu l'autorisation du groupe Abba pour adapter un de ses tubes et pas des moindres, le célèbre "The winner takes it all". Les Suédois étaient tellement fans de notre Mimi nationale qu'ils ont même insisté pour faire les chœurs sur sa reprise intitulée "Bravo, tu as gagné !".

Il arrive aussi que, par le jeu de la reprise, une chanson revienne à la mode. C'est ce qui est arrivé à Salvatore Adamo lorsque son compatriote, le déjanté chanteur Arno, a décidé de reprendre à sa manière "Les filles du bord de mer"; pour le plus grand bonheur d'Adamo !

Dans “La vie secrète des chansons” : « C'est la même chanson », André Manoukian nous entraîne dans le temps à travers un formidable voyage musical pour y découvrir comment certaines chansons, grâce aux reprises, sont ainsi devenues « éternelles ».

Avec : Nolwenn Leroy, Jane Birkin, Maxime Le Forestier, Philippe Katerine, Robert Charlebois, Louis Bertignac, Salvatore Adamo, Dick Rivers, Karen Chéryl et bien d'autres...