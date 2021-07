Diffusé jeudi 29 juillet à 21:05 sur France 2, “Africa , le Grand Concert” mettra à l'honneur, depuis Montpellier, les artistes qui ont l'Afrique en commun.

Daphné Burkï et Claudy Siar entourés d'Aya Nakamura, Enrico Macias, Christophe Maé, Faudel, Amadou et Mariam, Angélique Kidjo, Tayc en passant par Kimberose, Magic System, Lubiana, Youssou N'Dour et beaucoup d'autres, nous donnent rendez-vous pour un voyage musical inédit.

Sur La Promenade du Peyrou à Montpellier, tous ces artistes partageront la scène pour célébrer la richesse et la diversité des rythmes africains et de leurs influences.

Un spectacle réalisé par Gérard Pullicino.