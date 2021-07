“La grande vadrouille de Norbert” : nouveaux inédits sur 6ter à partir du 17 août

Norbert Tarayre revient pour de nouveaux numéros inédits de “La grande vadrouille de Norbert” à découvrir dès le mardi 17 août à 21:05 sur 6ter !

À bord de son camping-car, Norbert se lance dans un road-trip à la découverte des régions françaises et de leurs traditions les plus insolites et les plus surprenantes. Un tour de France qui promet bien des surprises et des rebondissements.

Pour ce premier numéro, Norbert se rend au cœur de l'Auvergne !

Il part à la conquête d'un nouveau défi culinaire de l'extrême : proposer une version allégée de la Soupe de la Mariée, un plat typique auvergnat riche en Cantal, l'un des fromages les plus caloriques au monde ! Pour réussir son pari, il s'entoure des meilleurs experts de la gastronomie locale : Pierre, recordman du tirage d'aligot et Mickael, artisan-boulanger roi du pain de seigle.

Sur sa route, l'infatigable cuisinier se prête aux coutumes régionales les plus loufoques : lancer de couteaux et dégustation de testicules de coq d'une fête historique, pêche sportive en « flow tube » sur un lac…

Les aventures auvergnates de Norbert s'annoncent hautes en couleurs !