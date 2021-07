“Escape : 21 jours pour disparaître” : les 3 derniers épisodes à suivre jeudi 29 juillet sur RMC Story

Jeudi 29 juillet à 21:05, RMC Story proposera les trois derniers épisodes de la première saison de “Escape : 21 jours pour disparaître”.

Dans ce jeu, 11 candidats se mettent dans la peau de fugitifs et vont devoir disparaître des écrans radars avec seulement 400 euros pour survivre.

A leurs trousses, un QG d’experts composé d'enquêteurs et d'agents de terrain surqualifiés : ex-membres du RAID, de la PJ, de la gendarmerie, détectives privés, cyber-expert ou encore psycho-criminologue. Une véritable chasse à l'homme qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire français.

Épisode 10

A une semaine de la fin de l'aventure, le rythme s'accélère pour les experts comme pour les fugitifs qui prennent de plus en plus de risques. Le manque se fait de plus en plus sentir. Certains tentent un énorme coup de poker en rentrant dormir chez eux, d'autres défient le QG en faisant rapatrier leur enfant par des complices. L'un des binômes qui s'apprêtait également à rentrer chez lui, change d'avis au dernier moment et embarque dans le premier train qu'il trouve. Une décision qui l'a sauvé des enquêteurs mais gare aux caméras de surveillance.

Épisode 11

Pour le QG comme pour les fugitifs, c'est la dernière ligne droite. Ils sont encore quatre participants en course et tous sont revenus en région parisienne après avoir reçu un premier message qui leur indique la zone d'extraction. Certains des fugitifs doivent leur salut à beaucoup d'aide de leur réseau amical et professionnel tandis que d'autres survivent grâce à l'aide d'inconnus. Les experts quant à eux, ne ménagent pas leurs efforts et se rapprochent dangereusement de l'un des fugitifs. L'endroit où il se cache a été repéré et il est plus que jamais en danger. Va-t-il réussir à échapper aux enquêteurs ?

Épisode 12

Après avoir repéré l'endroit où se cache l'un des fugitifs, le QG décide de mettre tous ses enquêteurs terrain sur le coup. Cependant, à deux jours de la fin de l'aventure, ils n'ont aucune nouvelle piste concernant les autres fugitifs encore en course. Ces derniers attendent avec impatience les coordonnées GPS de la zone d'extraction pour rejoindre l'aérodrome qui leur permettra de s'évader par les airs et ainsi réussir le pari de disparaître pendant 21 jours. Les experts réussiront-ils à les arrêter à temps ?