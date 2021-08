“Tous en cuisine” de retour le 23 août sur M6 avec Cyril Lignac & Jérôme Anthony

Pour continuer à cuisiner du fait-maison, “Tous en cuisine” fera son retour sur M6 du lundi au vendredi à 18:40 à partir du 23 août avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony.

Le chef Cyril Lignac installe sa cuisine dans un potager urbain, sur les toits de Paris !

Pour cette nouvelle saison, le chef Cyril Lignac prend de la hauteur et cuisinera « dans les nuages », dans une cuisine-atelier installée sur les toits de la capitale, au milieu d’un potager urbain.

C’est dans une tente extérieure et végétalisée avec une vue imprenable sur Paris, la Tour Eiffel et la Seine, que le chef préféré des Français continuera à nous délivrer ses astuces de cuisine et à nous inspirer avec des repas simples et gourmands, de quoi nous tranquilliser à une période toujours très chargée : celle de la rentrée !

Jérôme Anthony, le plus célèbre des commis de France, s’invite chez les Français !

À la rentrée, “Tous en cuisine” se rapproche encore plus des téléspectateurs et des fans de cuisine !

Les cuisiniers amateurs pourront toujours cuisiner en direct depuis chez eux, mais pour cette nouvelle saison, Jérôme Anthony va parcourir la France, et ira chaque soir à la rencontre des Français en s’invitant chez eux par surprise ou en les retrouvant en extérieur sur des places publiques et autres lieux symboliques de nos régions.

Lors de ces moments conviviaux et chaleureux, un seul mot d’ordre : le partage !

