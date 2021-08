Les “300 Chœurs” chantent les plus belles chansons des années 70, vendredi 6 août sur France 3

Vendredi 6 août à 21:05, France 3 vous proposera de voir ou de revoir le numéro des « 300 Chœurs » réunissant vos chansons préférées des années 70, présentée par l'un de ses représentants les plus emblématiques, Dave.

À cette occasion, France 3 a organisé un grand sondage auprès des téléspectateurs afin de déterminer vos 30 chansons préférées des années 70 parmi toutes les versions créées spécialement pour l'émission.

Pendant plus de deux heures, Dave vous fera découvrir les 30 titres qui ont remporté tous vos suffrages et vous fera revivre ces interprétations exceptionnelles qui ont mêlé les voix des stars de la chanson à celles des plus beaux chœurs français.

Des tubes par les interprètes originaux mais aussi des reprises de Michel Sardou, Mike Brant, Joe Dassin, France Gall, Michel Berger, Johnny Hallyday, Nino Ferrer, Christophe, Michel Delpech, Marie Laforêt et beaucoup d'autres grandes figures des années 70…

Avec : Julien Clerc, Slimane, Gerard Lenorman, Jean-Baptiste Guégan, Daniel Guichard, Vincent Niclo, Marc Lavoine, Mireille Mathieu, Isabelle Boulay, Sheila, Cœur De Pirate, Emmanuel Moire, Annie Cordy, Lenni-Kim, Claudio Capeo, Nicoletta, Serge Lama, Anggun, Michel Fugain, Amel Bent, Amaury Vassili, Nicole Croisille, Chimène Badi, Kids United, Marie Myriam, Arcadian, Lou et beaucoup d'autres…

Ils seront tous accompagnés des plus grands chœurs français : Le Chœur Symphonique de Paris, Gospel Pour 100 Voix, Le Chœur de Sciences-Po, Le Chœur des Parisiens, Le Chœur sans Frontières, Liberty Gospel, Les Chœurs de France, Meet & Sing, Les Petits Ecoliers Chantants de Bondy, Voix Of, Le Chœur des Parisiennes, L'académie Internationale de Danse, Le Chœur International des Femmes de Paris, Les Copains D'accords, Le Chœur Ephémère, Chœur et Mouvement, Gospel Voices, L'académie Internationale de Comédie Musicale…