“Game of Talents” : 2ème et dernier numéro de la saison, vendredi 3 septembre sur TF1 avec Jarry

Avant “The Voice All Stars” et le retour de “Danse avec les stars”, TF1 diffusera vendredi 3 septembre à 21:05 le dernier volet de la saison de “Game of Talents”.

Deux équipes de trois célébrités : Sylvie Tellier aux côtés de Michou et de Booder qui joueront pour l’association « Les Bonnes Fées » face à Laëtitia Milot, Philippe Candeloro et Lola Dubini qui soutiendront eux « EndoFrance ». Ils devront faire preuve de flair pour décoder les indices distillés dans les magnétos et tenter de répondre avec succès à une seule et unique question : quel est le talent caché de l’artiste face à eux ?

Après l’enquête de nos célébrités, les artistes révèleront leur véritable talent sur scène et nous offriront des performances bluffantes, émouvantes et parfois drôles !

Sur scène et face à nos célèbres « profilers », vous découvrirez au fil de la soirée 10 artistes aux styles et profils complètement différents !

Parmi eux se cachent un acrobate aérien, un équilibriste de l’extrême, un canon humain, un danseur avec drones, un chanteur métal, un champion de BMX, des dresseurs de chiens et de rats, un avaleur de sabre… et bien d’autres talents à associer au bon artiste ! Seul point commun entre tous : un talent UNIQUE.

A la maison comme en plateau, chacun devra se fier à son intuition mais méfiez-vous… les apparences peuvent être trompeuses !

Alors, qui parviendra à déjouer les pièges des magnétos et à découvrir le plus de talents ? Quelle équipe empochera le maximum d’argent pour son association ? Et vous, parviendrez-vous à trouver le talent caché de chaque artiste ?