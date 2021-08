Jean-Luc Reichmann sonne “Les 12 coups de la rentrée” samedi 28 août sur TF1

C’est la rentrée des classes sur TF1 ! Pour l’occasion, Jean-Luc Reichmann vous propose, samedi 28 août à 21:05, de vivre une rentrée des plus amusantes et délirantes, la rentrée de rêve !

Pour la première fois dans l’histoire des 12 Coups, les enfants seront à l’honneur et participeront à ce rendez-vous exceptionnel.

Prêt pour la grande récréation ?

Au programme, une classe dissipée composée de quatre élèves hauts en couleurs prêts à tout pour remporter le jeu : Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V et Agustin Galiana. Des invités surprises de taille seront aussi de la partie avec entre autres Amandine Petit Miss France 2021, Laurent Mariotte, Patrick Bruel, Moundir, Astérix et Obélix, les petits génies du calcul mental ou encore l’élève perturbateur dessinateur Emmanuel Chaunu pour passer une rentrée digne de ce nom, donc inoubliable !

Et EVENEMENT dans l’histoire du jeu, ils seront en binôme avec 4 enfants âgés entre 10 et 12 ans, plus motivés que jamais ! Les deux meilleurs d’entre eux participeront au coup fatal.

Pour cette rentrée 2021, ils seront épaulés par le tout premier des plus grands Maîtres de Midi de l’histoire du jeu Alexandre, et Bruno, Grand Maître de Midi venu d’Occitanie.

Paul se glissera dans la peau du « Super Prof Wiki-Paul » et grâce à son grand savoir, il commentera à sa manière certaines questions de culture générale.

Jean-Luc Reichmann « le plus cool des Profs » prévoit de nous gâter avec des surprises exceptionnelles qui attendent les téléspectateurs et toutes les familles présentes en visioconférence.

En effet, l’une d’entre elles sera tirée au sort parmi 50 familles connectées et vivra une rentrée de rêve grâce à nos 4 binômes. A la clé : plus de 70 000 euros de gains et de cadeaux dont une voiture de plus de 40 000€, un voyage pour 4 sur l’île de la Réunion, des cadeaux par dizaine et un chèque. Les téléspectateurs auront la chance de participer pour tenter de gagner ces mêmes gains !

Préparez-vous à retourner à l’école en compagnie de Jean-Luc Reichmann « le plus cool des Profs », le samedi 28 août prochain à 21:05 sur TF1.