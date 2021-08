France 3 rediffuse “Le Grand Spectacle du Festival Interceltique de Lorient” de 2019 ce vendredi 13 août

Vendredi 13 août, Cyril Féraud vous donne rendez-vous à 21:05 sur France 3 pour la rediffusion de l'édition 2019 du “Grand Spectacle du Festival Interceltique de Lorient”.

Compte tenu des conditions sanitaires, le Festival interceltique de Lorient ne peut encore se tenir cette année dans sa configuration habituelle.

Pour 2021, année de la Bretagne, la Nuit interceltique et la Grande Parade dans les rues de Lorient n'auront pas lieu. En soutien au Festival, dont France Télévisions est partenaire, et pour tous les amoureux des cultures celtes, Cyril Féraud vous invite à redécouvrir l'édition du « Grand Spectacle », captée en 2019, année de la Galice.

Musiciens, danseurs et solistes venus de toutes les nations celtes se retrouvent dans l'enceinte du stade du Moustoir, à Lorient, pour un spectacle musical et visuel présenté par Cyril Féraud.

Point d'orgue du Festival, le Grand Spectacle est l'événement incontournable de chaque édition, offrant au public l'essence des cultures celtes, à travers les performances musicales et chorégraphiques de formations bretonnes, asturiennes, irlandaises, galloises, écossaises et galiciennes.

Plus qu’une simple représentation, ce moment unique réunit la planète celtique autour d’une féerie de sons et de lumières : jeux de lumières et projections vidéo sur écrans géants se sont mêlé aux sons des cornemuses, bombardes et autres instruments traditionnels des 500 artistes présents sur scène.

Avec la Galice comme invitée d'honneur, cette soirée magique et exceptionnelle, réalisée par Julien Faustino, emmène le téléspectateur au plus près des artistes, sur la scène et aussi dans les coulisses du spectacle, afin de recueillir anecdotes et confidences des musiciens et danseurs.

Ce Grand Spectacle sera suivi, à 23:10, du concert anniversaire des 50 ans de Tri Yann.

Plus qu’un groupe intemporel ayant traversé les modes et les générations, Tri Yann a toujours marqué les esprits par leur prestation scénique. Et quoi de plus mémorable qu’un concert de leur dernière tournée annoncée. Une tournée pour dire kenavo (« au revoir », en breton) à leur public. Ce sont de formidables animateurs de scènes, et cela se voit : chaque mesure est énergique, chaque pas est dansant, ces artistes redoublent de créativité !

Leurs chansons ne sont pas les seules à permettre l’évasion, les membres charismatiques du groupe n’hésitent pas à vêtir leurs plus beaux costumes pour nourrir l’imaginaire du public.

Le concert des 50 ans enregistré le 20 juillet 2019 ne dérogera pas à la règle : il sera un voyage musical aux couleurs de la danse et de la fête. Des textes traditionnels, l'utilisation d'instruments celtiques et médiévaux mariés aux musiques d'aujourd'hui (jazz, rock, world music), relevés par des thèmes poétiques et humanistes. Si le concert est un tourbillon de joie, il sera pourtant bel et bien un adieu que « les trois Jean » adresseront à leurs fans venus assister à leurs ultimes concerts.