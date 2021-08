“Les années Sébastien” à revivre sur C8 avec Patrick Sébastien dès le 3 septembre

A partir du 3 septembre 2021, Patrick Sébastien s'instellera tous les vendredi soir à 21:15 sur C8 avec “Les années Sébastien”.

Après le succès rencontré la saison dernière par la rediffusion de ses anciennes émissions à succès, Patrick Sébastien est de retour sur C8 pour partager à nouveau avec les téléspectateurs ses meilleurs souvenirs et ses plus belles émotions à la télévision.

Pour cette nouvelle saison, “Samedi Sébastien” devient “Les années Sébastien” et Patrick Sébastien vous donne désormais rendez-vous chaque vendredi soir à 21h15 ! Au programme, le meilleur de l’émission culte “Le plus grand cabaret du monde” mais aussi des émissions spéciales qui ont marqué la carrière télévisuelle de Patrick Sébastien.

Pour inaugurer cette case nostalgie, retrouvez vendredi 3 septembre à 21:15 “Le plus grand cabaret du monde” avec Jeff Panacloc (et Jean-Marc) comme parrain exceptionnel, des invités tels que Manu Payet, Mathieu Madénian,

Elodie Gossuin, Barbara Schultz et Guillaume de Tonquédec, et bien sûr des visuels à vous couper le souffle !