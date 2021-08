“Les Marseillais vs Le Reste du Monde” : nouvelle saison à découvir sur W9 à partir du 30 août

Lundi 30 août à 18:50, W9 vous proposera de découvrir la nouvelle saison inédite des “Marseillais vs Le Reste du Monde”. Laquelle des deux familles parviendra à hisser ses couleurs et à soulever la coupe ? Jour après jour, vous aller vivre avec eux et partager leurs histoires…

Cela fait 6 ans que la famille des Marseillais et la famille du Reste du Monde s’affrontent sans relâche pour soulever la coupe !

À ce stade, 3 victoires pour les Marseillais contre seulement 2 pour le Reste du Monde. Mais cette année, attention : la famille du Reste du Monde, conduite par Nikola, se présente dans cette compétition plus que jamais soudée et super entrainée, prête à tout pour dominer le jeu !

Remontés à bloc, les deux clans se lancent dans la compétition, prêts à tout pour conduire leur famille à la grande victoire finale... Mais les Marseillais et le Reste du Monde vont très vite découvrir cette année que ce n’est pas uniquement lors des épreuves que cette rencontre au sommet va s’avérer historique...

Des retrouvailles difficiles vont faire basculer le destin de certains champions... Des coups de foudre inattendus vont venir mettre à mal la solidarité des deux familles. Et alors que certains vivent leur plus bel été, d’autres vont devoir lutter pour ne pas abandonner !

Entre problèmes, passion, compétition et trahison, l’ambiance de la maison va devenir électrique !

Face aux problèmes qui se multiplient, les Marseillais et le Reste du Monde vont devoir réagir et prouver que même quand tout se complique, l’amitié et l’humour peuvent tout transformer.

Les règles du jeu

Les Marseillais et le Reste du monde vont devoir faire preuve de courage et de combativité lors des grandes épreuves collectives grâce auxquelles, en cas de victoire, ils vont pouvoir accueillir de nouveaux membres dans leur famille.

Ils vont devoir se dépasser et prouver qu’ils méritent leur place dans cette compétition lors des duels des champions qui permettra aux champions de chaque famille de faire remporter des points ou des avantages non négligeables à leur famille et ainsi la rapprocher de la victoire !

Chacun d’entre eux devra se donner à fond et ne jamais rien lâcher pour remporter un maximum de point lors des battles professionnelles... Car en cas d’échec, la sanction sera immédiate lors de la grande cérémonie d’élimination qui aura lieu chaque semaine : la famille qui aura accumulé le moins de points grâce aux battles sera en danger et devra passer à la difficile étape de l’élimination ! Et attention, lors des éliminations, ils devront faire des choix difficiles mais surtout bien réfléchir car nouveauté cette année : les éliminés, en quittant l’aventure, auront la possibilité de se venger en votant contre la personne de leur choix pour la cérémonie suivante, que cette personne soit dans la famille adverse ou dans leur famille ! Un pouvoir qui pourrait bien tout faire basculer !

Enfin cette année, les cartes, privilèges précieux détenus par les chefs de famille, seront plus que jamais essentielles à la victoire ! Les traditionnelles cartes de protection, de vote ou encore la carte frizz seront de retour mais de nouveaux privilèges pourront faire basculer la compétition comme la carte coup de pouce, la carte bloque, ou la carte coup double ! Des cartes stratégiquement précieuses que les chefs de famille vont devoir gagner à la sueur de leur front !

La familles des Marseillais :

Maeva

Julien

Thibault

Paga

Flo

Océane

Laura

Manon

Benji

Maddy

Greg

Victoria

La famille du Reste du Monde :