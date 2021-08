“Vivement Dimanche” : best of « Duos » & « Magie » dimanche 15 août sur France 2 avec Michel Drucker

Avant le retour sur France 2 des inédits de “Vivement Dimanche” et “Vivement Dimanche prochain”, France 2 propose des best of à partir de ce dimanche 15 août. Voici les invités que vous allez pouvoir revoir aux côtés de Michel Drucker cette semaine.

Michel Drucker reçoit chaque semaine sur son canapé rouge une personnalité du monde du spectacle, du monde sportif ou encore de la politique qui évoque sa vie, ses passions, son parcours et son métier au travers de portraits et d'amis. 15:10 Vivement Dimanche Spéciale « Duos » avec : Adamo, Benabar, Carla Bruni, Danièle Darrieux, Enrico Macias, Florent Pagny, Francis Cabrel, Gad Elmaleh, Henry Salvador, Hugues Aufray, Johnny Hallyday, Julien Clerc, Julien Doré, Keren Ann, Lara Fabian, Lio, Louis Bertignac, Mathilde Seigner, Maurane, Maxime Le Forestier, Michel Fugain, Nana Mouskouri, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Renaud, Sacha Distel, Serge Lama, Véronique Sanson, Yannick Noah. 15:55 Vivement Dimanche prochain Spéciale « Magie » avec : Alain Choquette, Arturo Brachetti, Dany Lary, Eric Antoine, Fabien Olicard, Gus, Leonardo Bruno, Luc Langevin, Viktor Vincent.