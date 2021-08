“Vivement Dimanche” : best of « Mireille Darc » & « Animaux » dimanche 22 août sur France 2 avec Michel Drucker

Avant le retour sur France 2 des inédits de “Vivement Dimanche” et “Vivement Dimanche prochain”, France 2 propose des best of. Voici les invités que vous allez pouvoir revoir aux côtés de Michel Drucker dimanche 22 août.

Michel Drucker reçoit chaque semaine sur son canapé rouge une personnalité du monde du spectacle, du monde sportif ou encore de la politique qui évoque sa vie, ses passions, son parcours et son métier au travers de portraits et d'amis. 15:10 Vivement Dimanche Spéciale « Mirelle Darc » avec : Alain Delon, Antony Delon, Daniel Guichard, Michel Sardou, Mireille Darc, Pascal Desprez, Pierre Richard, Pr Alain Deloche. 15:55 Vivement Dimanche prochain Spéciale « Magie » avec : Alain Chabat, Alexis Gruss, Ben & Arnaud Tsamère, Christine Dechavanne, Edouard Baer, François-Xavier Demaison, François Morel, Guillaume Canet, Guillaume de Tonquédec, Guy Lecluyse, Hélène Gateau, Jamel Debbouze, Jean-Philippe Varin, Jean Dujardin, Kev Adams, Mathilde Seigner, Olivier de Benoist, Pascal Obispo, Sabrina Ouazani, Sandrine Kiberlain, Virginie Hocq.