“Les enfants de la télé” de retour le 5 septembre sur France 2 avec Laurent Ruquier

Laurent Ruquier revient le 5 septembre sur France 2 pour une 5éme saison chaque dimanche avec “Les enfants de la télé” et “Les enfants de la télé, la suite”.

Au programme de ce moment convivial d’humeur et d’humour, vous retrouverez un savant mélange de séquences cultes, de fous rires, d’images drôles et émouvantes. L'occasion de revoir avec plaisir les images qui ont fait les belles heures de la télévision.

Laurent Ruquier réserve à ses invités de belles surprises et surtout de nouvelles séquences comme : « Le 7/7 », « L’instant VHS », « Les années tubes », « L’heure de vérité », « La story télé de… »,

Sans oublier celles que vous aimez tant : « le MDR », « Cette semaine-là », « Incroyable mais vrai », « Avis de recherche », « Souvenirs souvenirs », « Toute première fois », « Coudy cartonne » et « Le télé choix ».

Rendez-vous à partir du dimanche 5 septembre à 18:35 pour une nouvelle saison des “Enfants de la télé” sur France 2.