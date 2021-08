“Les stars voyagent dans le temps au Puy du Fou”, mercredi 25 août sur M6 (vidéo)

Mercredi 25 août à 21:05, Marie Portolano vous donne rendez-vous sur M6 avec “Les stars voyagent dans le temps au Puy du Fou”.

Qui n'a jamais rêvé de faire un saut dans une autre époque ? D'être téléporté au temps des Romains, des Mousquetaires, des Chevaliers ou des années folles ? C'est l'expérience inédite que vos artistes préférés ont accepté de vivre et qu'ils ne sont pas près d'oublier… Ils vont être transportés des siècles, voire des millénaires en arrière pour y interpréter leurs plus grands titres.

Face à la porte du temps et accompagnés par Marie Portolano, vos chanteurs préférés vont partager avec vous leurs plus grands rêves de voyage dans le temps. Pour chacun, les époques et les lieux ont été choisis méticuleusement pour leur proposer un voyage sur mesure, grâce aux décors grandioses et aux reconstitutions historiques uniques au monde du Puy du Fou. Entourés de centaines de comédiens en tenues d'époques, de cascadeurs, animaux et effets pyrotechniques impressionnants, Patrick Bruel, Amel Bent, Élodie Frégé, Claudio Capéo, Patrick Fiori et bien d'autres artistes vont vous offrir un show unique entre divertissement et fiction, sous la direction artistique de Kamel Ouali.

Alors dans quelle période vont-ils être transportés ? Il leur faudra traverser la porte du temps pour le savoir ! Êtes-vous prêts à voyager très très loin ?