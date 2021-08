“Monumental Tour” à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, dimanche 19 septembre sur C8

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, C8 diffusera dimanche 19 septembre à 23:00 le projet inédit “Monumental Tour”, avec le DJ/producteur Michaël CANITROT à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Après un show au château de Vincennes en septembre 2020 cumulant près d’1 million de vues sur les différentes plateformes, Michaël CANITROT propose au public un nouveau rendez-vous exceptionnel au sommet de la merveille de l’occident.

Véritable passionné d’histoire, d’architecture et ambassadeur de la culture électronique, Michaël a souhaité mettre en lumière et en musique ces trésors d’architecture à travers un concept de tournée mixant musique électronique et patrimoine. Une expérience qui se veut autant musicale que visuelle et qui invite tous les publics à découvrir nos monuments sous un angle nouveau, tout en les sensibilisant à la préservation de ces joyaux.

Le set musical sera accompagné d’un show lumière et d’un mapping grandiose projeté sur l’abbaye et spécialement créé pour l’occasion, en collaboration avec l’artiste Jérémie Bellot, fondateur du collectif d’architectes et designers AV-Extended.

Michaël recevra à ses côtés, la chanteuse Coco, le couple de danseurs à l’univers hybride Louise Hadj et Ablaye Diop, et la jeune artiste DJ Ams, gagnante d’un grand concours national organisé avec RIFFX.FR.