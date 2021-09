Hommage à Jerome Robbins à l’Opéra national de Paris, vendredi 3 septembre sur France 5

Dans le cadre de sa grande soirée culture du vendredi, France 5 proposera ce 3 septembre à partir de 20:50 un hommage à Jerome Robbins à l’Opéra national de Paris.

Le grand chorégraphe Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de Paris comme sa seconde famille après le New York City Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des œuvres qui témoignent de l’infinie diversité de ses sources d’inspiration et de son génie de la scène.

Entre l’énergie de Glass Pieces, pièce de grand format, et la douceur tout intérieure d’Afternoon of a Faun et de A Suite of Dances, se dessine cette capacité rare de faire vibrer les corps dans une compréhension vivante de la musique.

Enfin avec l’entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris du célèbre Fancy Free, véritable portrait théâtral d’une époque, Robbins offre une autre facette de ses talents.

Au programme : Fancy Free, A suite of Dances, Afternoon of a Faun, Glass Pieces.