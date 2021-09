“La Fête de la chanson à l'orientale” samedi 4 septembre sur France 2

Samedi 4 septembre à 21:05 sur France 2, Laury Thilleman et André Manoukian vous emmènent à Marrakech prolonger l’été et les vacances, pour une soirée à la belle étoile. Au programme : de la fête, mais aussi de l’émotion.

Dans le décor magnifique du Palais Selman, pour une soirée unique, les stars de la scène française et méditerranéenne, se sont prêtées au jeu du chant oriental en réinterprétant les plus belles chansons du répertoire français.

Des reprises inédites en duos ou en solo avec toute la beauté de la musique orientale : l’expressivité de la voix, tourner autour des notes sans les attaquer de face, pour un résultat au charme toujours plus sensuel. Ce que André Manoukian appelle « la jouissance de la mélancolie».

Accompagnés de trois orchestres, philarmonique, rythmique et oriental, les stars relèvent le défi : Carla Bruni en duo avec Amir pour « La vie en Rose », Nicoletta et Claudio Capeo avec « Il est mort le soleil », Barbara Pravi et « les Moulins de Mon Cœur » Gimms, Slimane et Dadju pour « Belle » ou encore Farah El Dybani et Vincent Niclo avec « Histoire d’un amour » mais aussi des standards orientaux « Aicha », « Ya Raya », ou « Abdel Kader » interprété par Amel Bent, Vitaa et Camelia Jordana, qui chantent en arabe ensemble pour la première fois… sans oublier des stars du moyen orient, comme l’égyptien Abu dont le tube « 3Daqat » totalise 628 millions de vues, ou encore les marocaines aux voix d’or : Hasna et Manal.

Ensemble ils se sont amusés à jouer les plus grandes chansons de notre patrimoine, réorchestrées à l’orientale avec Les instruments emblématiques de l’orient également à la fête : Le Ney, le Oud ou la Darbouka, rejoignent les violons et les cuivres de l’orchestre philarmonique ainsi que la batterie, la guitare et la basse de la formation rythmique, pour un mélange musical inédit et savoureux.

Avec : Carla Bruni, Gims, Amir, Amel Bent, L’égyptienne Farrah El Dibany lauréate de l’académie de l’Opéra de Paris, Dany Brillant, Manal (la pop star Marocaine), Dadju, Nicoletta, Barbara Pravi, Claudio Capéo, Vitaa, Enrico Macias, Slimane, Camélia Jordana, Abu, Vincent Niclo, Nacash, Chico et les Gypsies, Hasna et beaucoup de surprises…