“La grande vadrouille de Norbert” chez les Gascons, mardi 7 septembre sur 6ter (vidéo)

Norbert Tarayre vous donne rendez-vous mardi 7 septembre à 21:05 sur 6ter pour un nouvel inédit de “La grande vadrouille de Norbert”. Cette semaine, Norbert met le cap dans les Landes chez les Gascons.

C'est au cœur du pays landais qu'un nouveau défi culinaire pour le moins corsé attend notre infatigable Norbert : revisiter la recette du traditionnel cou de canard farci… sans cou ! Pour réussir son pari fou, il s'entourera des meilleurs experts de la gastronomie régionale : Pierre et François, les rois du canard, et Colette, spécialiste de l'eau-de-vie locale emblématique, l'Armagnac.

Pendant son séjour, Norbert ne manquera pas une occasion de s'imprégner de la culture du Sud-Ouest !

Il participera à la cérémonie toute en flammes du Brûlot et dégustera des bécasses, entendez par là des boyaux de gibiers. Dans la peau d'un coursayre, il s'essayera au jeu de la course landaise et se perchera même à trois mètres de hauteur sur des échasses en pleine campagne ! Ce périple n'a pas fini de le surprendre…