“La boîte à secrets” en tournage pour France 3 : découvrez les prochains invités de Faustine Bollaert

Au début du mois d'octobre, Fastine Bollaert enregistrera deux nouveaux numéros de “La boîte à secrets” qui seront prochainement diffués sur France 3. Découvrez les futurs invités de l'émission...

Dans “La boîte à secrets”, chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches !

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles des invités, chanter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui, et tenter de retrouver l’identité d’un invité mystère, ainsi que des images exclusives tournées avec l’entourage des invités !

Joies, émotions, fous rires, tubes, retrouvailles et révélations seront au menu de “La boîte à secrets”.

Deux nouvelles émissions seront tournées les 4 & 5 octobre prochains.

Dans l'émission enregistrée le 4 octobre, Faustine Bollaert recevra : Soprano, Nolwenn Leroy et Sylvie Vartan.

Dans l'émission enregistrée le 5 octobre, Faustine Bollaert recevra : Chantal Goya, Hélène Segara et Bénabar.