“Cleaners les experts du ménage” chez Sophie et Maéva de « Secret Story », mercredi 8 septembre sur TFX

Mercredi 8 septembre à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Sophie, 52 ans, célibataire, habite à Clermont-Ferrand. Elle est coiffeuse et maman de 5 grands enfants.

Sophie a totalement baissé les bras depuis un an laissant sa maison se transformer en véritable capharnaüm où cohabitent saletés en tout genre, détritus, poubelles et cafards … !

Suite au décès de son premier mari il y a 25 ans, Sophie a le cœur en miette. Alors si pendant des années elle a réussi à donner le change, et à mener de front vit professionnelle et éducation de ses enfants, depuis quelques temps elle a totalement lâché prise et le 1erconfinement a eu raison de ses dernières forces …

Ses enfants et petits enfants ne peuvent plus venir chez Sophie tellement la situation est dramatique et la maison insalubre.

Ses 2 grandes filles, Lucie et Vanessa, ont décidé de faire appelle aux Cleaners pour provoquer un électrochoc chez leur mère. Elles souhaitent la voir définitivement tourner la page de ce douloureux passé et prendre un nouveau départ dans une maison saine et propre.

Maéva est une future maman de 28 ans, elle vit à Nantes avec son mari Julien. Maéva s’est faite connaître en participant à plusieurs Télé-réalités comme « Secret Story », ou encore la « Villa des cœurs brisés ».

Aujourd’hui elle est une influenceuse reconnue qui ne compte pas moins d’1 million d’abonnés !

Pour les Cleaners cette mission va être inédite et hors série : pour la première fois ils vont se rendre dans une maison qui semble bien tenue et propre … Mais ne dit-on pas que le diable se cache dans les détails ? Et si Maéva a fait appel aux Cleaners c’est qu’avec l’arrivée du bébé elle est totalement perdue et voudrait que son environnement aux « apparences » parfaites, soit plus sain, serein et surtout écologique !

Une mission exceptionnelle et jamais vue pour nos cleaners qui vont avoir du fil à retordre avec tous les habitants de la maison…