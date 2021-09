“Fauteuils d'orchestre” : Anne Sinclair reçoit Alexandre Tharaud vendredi 10 septembre sur France 5 (vidéo)

Vendredi 10 septembre à 20:55, Anne Sinclair vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro de “Fauteuils d'orchestre” avec Alexandre Tharaud et l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung.

La réputation du pianiste Alexandre Tharaud n’est plus à faire. Avec plus de 25 ans de carrière et une discographie saluée par la critique, c’est un véritable ambassadeur français du piano à travers le monde qu’Anne Sinclair aura le plaisir d’accueillir dans Fauteuils d’orchestre.

Ils dialogueront tous deux avec la grande violoncelliste argentine Sol Gabetta, le baryton Florian Sempey, ainsi qu’avec la mezzo-soprano Lea Desandre et le luthiste Thomas Dunford.

Ils auront également l’honneur d’accueillir sur scène la talentueuse fratrie Moreau composée d’Edgar Moreau (violoncelle), Raphaëlle Moreau (violon), David Moreau (violon) et Jérémie Moreau (piano).