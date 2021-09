“Que je t'aime” : le concert hommage à Johnny Hallyday, mardi 14 septembre en direct sur France 2

A ne pas manquer mardi 14 septembre à 21:05, la retransmission en direct sur France 2 depuis l'AccorHotels Arena de Paris du concert hommage à Johnny Hallyday “Que je t'aime”.

Il y a trente-quatre ans, Johnny Hallyday montait pour la première fois sur la scène de Bercy.

Avec 101 concerts, il est l’artiste qui s’y est produit le plus grand nombre de fois. Le 14 septembre 2021, en direct sur France 2, à l’occasion de l’inauguration de l’esplanade Johnny-Hallyday, la voix unique de l’artiste résonnera une nouvelle fois dans la salle mythique de l’AccorHotels Arena pour un show hommage qui s’annonce spectaculaire.

Une pléiade d’artistes reprendront ses plus grands tubes sous la direction musicale d’Yvan Cassar et les lumières de Dimitri Vassiliu qui ont chacun accompagné « le taulier » dans ses tournées les plus récentes et que Laeticia Hallyday a souhaité associer à cette soirée. Avec eux mais également grâce aux nouvelles technologies, le show proposera aux spectateurs une vraie immersion dans l’univers du rockeur préféré des Français.

Pour célébrer sa mémoire, ils seront tous réunis : Florent Pagny, Kendji Girac, Louane, Calogero, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Slimane, Patrick Bruel, Jenifer, Julien Doré, Yodelice, Gad Elmaleh, Amir, Kad Merad, Zucchero, Louis Bertignac, Christophe Maé… mais aussi tous ses musiciens !