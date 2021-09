Retour de “Familles nombreuses : la vie en XXL” lundi 13 septembre sur TF1

Après une parenthèse estivale, retrouvez “Familles nombreuses : la vie en XXL” lundi 13 septembre à 17:35 sur TF1.

Pendant plusieurs semaines, découvrez la vie incroyable de 20 parents, 66 enfants de 3 mois à 25 ans, venus de toute la France : de Roubaix, à Brest en passant par Paris et Montpellier…D’une maman infirmière aux urgences au papa peintre en bâtiment, d’un militaire à la mère au foyer. Ils ont tous des vies très différentes mais un vrai point commun : ce sont des familles nombreuses.

Dans ces familles nombreuses, chaque tâche du quotidien devient un immense défi avec des chiffres affolants : 2 kilos de pâtes pour un repas, des voitures 9 places, 1 500 euros de budget de course par mois. Les bobos de tous les jours prennent de plus grandes proportions : jalousie dans la fratrie, difficulté scolaire, galère de gardes etc… Comme tous, ces familles ont été éprouvées par la crise sanitaire, et certaines familles doivent affronter des coups durs : fermeture de société, remise en questions.

Mais heureusement les grandes étapes de la vie et les joies y sont encore plus intenses : accouchement, déménagement, mariage, annonce de grossesse, changement de vie…

Rien ne les arrête, car dans ces familles nombreuses tout est plus grand, tout est XXL, surtout l’amour.

Pour la suite de cette saison 3, retrouvez

La famille Van Der Auwera : la famille fusionnelle de 11 enfants

: la famille fusionnelle de 11 enfants La famille Dol : maman, notre héroïne

: maman, notre héroïne La famille Bombele : 7 à la maison

: 7 à la maison La famille Blois : la famille recomposée XXL

: la famille recomposée XXL La famille Gonzales : une affaire de famille.

: une affaire de famille. La famille Cordule : le petit monde de Tom !

: le petit monde de Tom ! La famille Lebon : Maman solo de 7 enfants

Ainsi que les familles emblématiques que vous suivez depuis la saison 1 :

La famille Santoro : 5 enfants et des défis

: 5 enfants et des défis La famille Gayat : 45 ans et déjà grands-parents

: 45 ans et déjà grands-parents La famille Pellissard : 8 enfants et un mariage

TF1 diffusera donc les derniers épisodes de la saison 3 avant d'enchaîner sur la saison 4.

A noter que deux familles emblématiques vont quitter l'émission à la fin de cette 3ème saison : la famille Santoro ainsi que la famille Cordule dont la maman vient d'annoncer attendre un nouvel heureux événement...

Continuez de partager le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand du lundi au vendredi à 17:30 sur TF1 et tous les vendredis à 21:05 sur TFX.