“Le meilleur pâtissier” : la saison 10 démarre jeudi 7 octobre sur M6

Jeudi 7 octobre à 21:05, Marie Portolano vous donne rendez-vous sur M6 pour le lancement de la 10ème saison de l'émission “Le meilleur pâtissier”.

Pour ce 10ème anniversaire, Cyril Lignac et Mercotte ont préparé une saison pleine de surprises avec des invités prestigieux !

Un voyage au pays de la gourmandise qui conduira les pâtissiers amateurs jusqu'au passage secret de la tente, les menant à l'incroyable théâtre du Meilleur Pâtissier.

La 10ème promotion devra rivaliser de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française !

Une nouvelle phase de sélection inédite

Pour le lancement de cette saison 10, 20 pâtissiers s’affronteront au cours de 2 épreuves, dans le parc du Château, avec pour objectif gagner leur ticket d’entrée sous la tente ! Qui seront les 14 élus ? Une première phase de sélection inédite dans le concours !

Une nouvelle épreuve pour Cyril Lignac

Avec un handicap de temps et une recette incomplète, le Chef affrontera les pâtissiers amateurs encore en lice sur une épreuve technique de Mercotte des plus complexes ! Alors “Qui peut battre Cyril ?”

Des personnalités Guest inattendues

À l’occasion de l’émission “Quand la musique est bonne”, Julien Doré & Louane ont fait la surprise à nos pâtissiers de venir sous la tente !

Ces deux artistes adorés des Français.. et des pâtissiers.. se sont pris au jeu et ont dégusté tous les gâteaux réalisés par nos pâtissiers ! L’occasion unique de confronter leur palais à celui de Cyril Lignac, Mercotte mais aussi… Pierre Hermé !

Un niveau encore plus élevé !

Un record : la production n’a jamais reçu autant de candidatures, 15 000 cette année. Celles-ci sont non seulement nombreuses mais aussi d’un niveau jamais vu auparavant, sûrement en raison d’un “effet confinement” qui a permis aux pâtissiers amateurs d’améliorer leur technique et leur créativité.

Une saison anniversaire pleine de surprises

Grâce au renouvellement de thèmes originaux comme “Les gâteaux sont dans le pré”, “Quand la musique est bonne” ou encore “La cour de récrème”, les pâtissiers repousseront les limites de leur créativité !