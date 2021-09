“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 17 septembre sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 17 septembre à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 98 à 106 diffusés cette semaine sur TF1.

Vive émotion chez les Santoro : Bébé Alba va rentrer à la maison rejoindre ses six frères et sœurs. La rencontre s’annonce magique. La famille Gayat profite de leurs vacances à la neige, une grande première pour Souk et les enfants ! Première étape : raquettes. Malgré une petite mésaventure pour Nolane, toute la famille s’éclate. Mais lors d’une sortie en luge, Chloé doit être amenée à l'hôpital en urgence…

La famille Santoro est au complet, Alba est enfin arrivée à la maison. Un moment unique où chacun a du mal à cacher ses émotions. L’occasion aussi pour tous d’inaugurer la nouvelle chambre, décorée par Camille. Encore une activité pour le dernier jour à la montagne chez les Gayat : une balade en chiens de traîneaux ! Une rencontre inédite pour toute la famille mais qui ne rassure pas Elsa. Estelle et Ludovic Cobelli, émus, se remémorent les premiers mois douloureux de Dylan. Heureusement, aujourd’hui tout va bien. Les parents sont maintenant très fiers des progrès accomplis...

La famille Santoro démarre sa nouvelle vie avec Alba. Donner le biberon, changer les couches : ses frères et sa soeur sont aux petits soins avec elle. Du côté de la famille Weiner, l’heure est aux grands préparatifs pour le retour définitif en France. Florence et Florian Gomez annoncent un départ en vacances à leurs enfants. Ils se font une joie de retrouver leurs grands-parents le temps d’un week-end. La séance de tri des vêtements d’été se transforme en défilé chez la famille Dol. Mode camping activé chez les enfants Weiner, qui dorment tous ensemble sur des matelas en vue du déménagement imminent !

En prévision de leur remariage, Cindy et Sébastien Van Der Auwera doivent préparer les tenues de chacun de leurs 11 enfants. La famille Gomez prend possession du gîte où ils vont passer le week-end avec leurs grand-parents. J-1 pour le retour en France de la famille Weiner, et derniers préparatifs. Jade et Maëlys Dol s’entraînent à faire des chorégraphies sur les réseaux sociaux. Ambre, la maman, se prête au jeu tant bien que mal. Après des retrouvailles complices entre les enfants Gomez et leurs grand-parents, place à l’activité canöé !

C’est l’été à Montpellier ! Rofrane et Nasser Bambara tentent une sortie plage avant la rentrée scolaire de leurs quadruplés, mais l’ambiance n’est pas au rendez-vous. Florian Gomez s’accorde un moment de complicité avec sa maman lors d’un jogging matinal. L’étape du changement des draps est redoutée pour Amandine Pelissard. Mère de 10 enfants, cette tâche est très fastidieuse ! Du côté des Van Der Auwera, place aux essayages des tenues de mariage pour les enfants. Un moment très émouvant pour les parents. La famille Gomez passe une soirée très conviviale avec Guylaine et Paco, les grand-parents.