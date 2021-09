Après deux ans d'absence, “Danse avec les stars” a fait son grand retour sur TF1 vendredi 17 septembre avec Camille Combal pour le prime et Karine Ferri pour la deuxième partie de soirée.

Hier soir, le lancement de la nouvelle saison de “Danse avec les stars”, après deux ans d'absence, présentée par Camille Combal et produite par BBC Studios France et TF1 Production, a rassemblé 4,3 millions de téléspectateurs (+ 700 000 tvsp vs le lancement de 2019) selon les chiffres Médiamétrie communiqués par TF1.

Ce grand divertissement est arrivé très largement en tête des audiences auprès des cibles principales :

38 % de PdA auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats - Record PdA depuis 2018

34 % de PdA auprès des 25-49 ans - Record PdA depuis 2016

46 % de PdA auprès des 4-14 ans - Record PdA depuis 2016

47 % de PdA auprès des 15-24 ans - Record PdA depuis 2014

50,4 % de PdA auprès des 25-34 ans - Record PdA historique !

En deuxième partie de soirée, “Danse avec les stars, la suite” présenté par Karine Ferri, a réuni 2 millions de téléspectateurs.

L'émission a également performé sur cibles en étant leader :

32,5 % de PdA auprès des FRdA-50 ans

30 % de PdA auprès des 25-49 ans

40,5 % de PdA auprès des 4-14 ans

55 % de PdA auprès des 15-24 ans

53 % de PdA auprès des 15-34 ans

Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir de nouveaux couples sur le célèbre parquet de “Danse avec les stars”.