“Cuisine ouverte : le grand défi” mercredi 22 septembre sur France 3 avec Mory Sacko

Mercredi 22 septembre à 21:05, le chef Mory Sacko vous donne rendez-vous pour “Cuisine ouverte : le grand défi”, un prime dans lequel il lance un défi original aux chefs étoilés Emmanuel Renaut et Matthieu Dupuis-Baumal lors d’un road trip à travers nos régions.

Pour organiser ce grand repas, le chef Sacko lance un défi aux deux chefs étoilés Emmanuel Renaut (Haute-Savoie) et Matthieu Dupuis-Baumal (Provence) : chacun doit récolter à la source les ingrédients dans leurs régions respectives qui serviront à la composition des recettes en vue de ce grand dîner collégial et festif !

Chacun de ces chefs est accompagné d’une personnalité : Maëva Coucke pour le chef Renaut et Camille Lacourt pour le chef Dupuis-Baumal. Pendant deux jours, ces binômes arpentent la Provence et la Savoie en marchant, escaladant, plongeant, pêchant… Bref, ils donnent de leur personne pour trouver les ingrédients nécessaires à leur recette et nous faire découvrir la beauté de nos régions et la richesse de notre patrimoine culinaire.

De son côté, le chef Mory Sacko, accompagné de l’artiste Julien Doré, récolte des ingrédients à la source dans les Cévennes. Mory et Julien accueillent ensuite les chefs et invités revenus de leur road trip, pour découvrir les ingrédients et préparer tous ensemble les différentes recettes qui composeront le grand dîner festif du soir.