“Cauchemar en cuisine” : à Alixan mercredi 22 septembre sur M6 avec Philippe Etchebest

Mercredi 22 septembre à 21:05, Philippe Etchebest vous proposera sur M6 un nouvel inédit de “Cauchemar en cuisine” à Alixan dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

C'est à Alixan que Danielle a fait appel au chef Philippe Etchebest. À la mort de son frère il y a 15 ans, elle a repris son restaurant mais depuis quelques années, c'est la descente aux enfers… Le chiffre d'affaires s'effondre et Danielle risque de perdre l'établissement qu'elle a reçu en héritage.

À son arrivée, Philippe Etchebest a très vite compris qu'il était tombé sur un duo de choc : Danielle et son fils Steven n'arrêtent pas de se disputer et l'ambiance entre les deux est électrique. Dans ce restaurant, tout le monde se renvoie la balle. Résultat : un grand n'importe quoi, en salle comme en cuisine, à tel point que lors d'un service épique, le chef est littéralement sorti de ses gongs !

Pour que Danielle et Steven prennent conscience de la gravité de la situation, Philippe Etchebest a demandé aux clients de noter leur déjeuner. Il a également une nouvelle fois fait appel à Mallory Gabsi, un ancien candidat de Top Chef, pour les accompagner sur un gros service… Et ce service, le Chef Etchebest le visionnera et l'analysera en compagnie de Danielle et Steven pour voir s'ils ont les capacités à rouvrir leur restaurant...