“Famille nombreuses : la vie en XXL” vendredi 24 septembre sur TFX : voici ce qui va se passer...

Vendredi 24 septembre à 21:05, TFX vous proposera une nouvelle soirée “Familles nombreuses : la vie en XXL” avec la rediffusion des épisodes 106 à 110 diffusés cette semaine sur TF1.

Les filles de la Famille Pelissard veulent faire comme maman : avoir des boucles d’oreilles. Aucun souci pour Amandine qui organise une séance de piercing pour Alina, Luna et Léna. Justine et Steeve Cordule décident de supprimer la télévision. Une décision qui risque de déplaire aux enfants. Mais c’est l’occasion de se retrouver tous ensemble autour d’un jeu de société. Départ imminent pour la famille Weiner. Ils s’organisent pour occuper les enfants durant les 14h de route qui les attendent pour rejoindre la France depuis l’Angleterre. C’est l’heure du bilan pour la famille Gomez, qui a tout quitté pour s’installer en Lozère. Pari réussi pour les parents qui sont fiers et accomplis aujourd’hui.

Voilà 15 jours qu’Alba a rejoint la famille Santoro. Pour perpétuer la tradition familiale, Camille, la maman, prend le souvenir de son empreinte de pied. Le 22 août prochain aura lieu le second mariage du couple Wan Der Auwera. Une date significative puisqu’elle fait écho au décès du papa de Cindy. Apprendre le pipi dans le pot à ses quadruplés n’est pas une mince affaire pour Rofrane et Nasser Bambara mais ils gardent espoir. En Vendée, Cindy Lebon, maman solo de 7 enfants, fait le bilan. Malgré les difficultés, elle aborde l’avenir sereinement.

Aujourd’hui est un jour de fête au sein de la famille Dol, qui célèbre le 3ème anniversaire du petit Joachim. Les plus grands se lancent dans la confection d’un gâteau surprise. C’est l’émotion pour Héloïse et Mathias Weiner qui invitent leurs amis chez eux avant de repartir en France. Les enfants profitent une dernière fois des gourmandises anglaises. Au menu, fish and chips ! Laver le linge d’une famille nombreuse n’est pas une mince affaire. Pour Amandine Pelissard et ses 8 enfants, ce n’est pas moins de 6 machines par jour et 400 kilos de linge par semaine !

Joachim Dol, le petit dernier de la famille, fête ses 3 ans. Un super cadeau l’attend à l’extérieur ! C’est le jour J du déménagement pour les Weiner. Les voilà partis pour un long périple. Diana Blois emmène ses filles au salon de coiffure de sa meilleure amie, pour un moment détente et girly. Camille et Nicolas Santoro sont aux anges : les travaux d’extérieur sont finis. Mais ils rêvent déjà de l’après, avec la construction d’une magnifique piscine. Ça y est, la maison de la famille Weiner est vide et le camion de déménagement s’en va direction la France.

Juste avant de partir, la famille Weiner se remémore les 10 années de souvenirs dans leur maison en Angleterre. Symboliquement, Héloïse et Mathias Weiner ferment une dernière fois la porte ensemble. Tanya, la sage-femme et désormais amie de Camille Santoro, rend visite à Alba pour la première fois depuis sa naissance. Au Canada, les enfants de la famille Cobelli sont en vacances. Ludovic, le papa, reçoit son premier téléphone avec numéro un québécois. Gérôme Blois, actuellement sans emploi, suit une formation pour apprendre à se mettre en avant lors de futurs entretiens. La famille Weiner embarque sur le ferry et quitte le territoire anglais.