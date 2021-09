“Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?” vendredi 1er octobre sur France 5 (vidéo)

Vendredi 1er octobre à 20:55, dans le cadre de sa grande soirée culture, France 5 proposera le spectacle musical “Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?” d’Éric Bu et Élodie Menant.

« Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue aux Folies Arletty ! Ce soir, je passe ma vie en revue ! »

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ?

Vendredi soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de trois comédiens et d'un musicien, elle nous embarque chez elle à Courbevoie, puis au music-hall, au théâtre, au cinéma, on traverse la Belle Époque, 14-18, les Années folles, on chante, on danse, tout flamboie, un tourbillon de succès, une revanche sur son passé et une vie modeste, un seul guide : la liberté !

Et puis la Seconde Guerre mondiale éclate, et l’amour s’invite... La voici amoureuse d’un officier allemand ayant sa carte au parti nazi…

Est-ce acceptable ? La liberté a-t-elle des limites ?

Avec : Céline Espérin, Élodie Menant, Marc Pistolesi, Cédric Revollon et Mehdi Bourayou.