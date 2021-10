Le 20 janvier 2021, Bruno devenait le nouveau Maître de midi ! Après plus de 9 mois dans le jeu, 252 participations, 92 coups de maître, 9 étoiles découvertes, le record du nombre de participations à un jeu TV et 1 026 107 euros de gains et de cadeaux, Bruno est détrôné ce mardi 5 octobre 2021.

C’est le cœur lourd et sous les yeux de plus de 3 millions de téléspectateurs réunis chaque jour, que Jean-Luc Reichmann dit au revoir à son « Fifou Dingo » le plus grand Maître de Midi. Demain, mercredi 6 octobre, Bruno recevra son chèque et fera ses adieux à l’incroyable famille des 12 coups de Midi. Rendez-vous tous les jours à 12:00 sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann pour découvrir de nouveaux parcours et de nouvelles belles histoires dans les 12 Coups de Midi !

