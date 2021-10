« Frou-Frou les Bains » de Patrick Haudecœur, vendredi 8 octobre sur France 5 (vidéo)

Dans le cadre de ses grandes soirées culture du vendredi soir, France 5 proposera ce 8 octobre le spectacle musical « Frou-Frou les Bains » écrit et mis en scène par Patrick Haudecœur.

Vingt ans après sa création, Patrick Haudecœur retravaille le spectacle Frou-Frou les Bains, avec la même équipe de comédiens. Cette représentation est variée : c’est à la fois un spectacle musical, une comédie et une parodie d’opérette. La mise en scène a été repensée : en s’inspirant du travail de Jacques Décombe, Patrick Haudecœur y ajoute du rythme et de l’énergie, en modifiant quelques situations et répliques…

Il s’en passe des choses en 1910 à Frou-Frou les Bains ! La saison thermale débute, les curistes arrivent dans quelques minutes et il n’y a plus d’eau à la station… Voilà le point de départ d’une parodie d’opérette où se côtoient une douzaine de personnages dans des situations absurdes, imprévisibles et désopilantes : une remise en forme pétillante et musicale pour tous !

Avec Patrick Haudecœur, Urbain Cancelier, Isabelle Spade, Jean-Pierre Malignon, Isabelle Tanakil, Guillaume Laffly, Édouard Pretet, Agnès Pat’, Patricia Grégoire, Vincent Prezioso, Robert Ménière, Éric Bouvelle.