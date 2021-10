“La relève du rire” : soirée exceptionnelle dédiée au rire, vendredi 8 octobre sur France 4 avec Alex Vizorek

Vendredi 8 octobre à 21:05, Alex Vizorek proposera sur Frabce 4 soirée spéciale dédiée au rire captée le 9 septembre 2021 au Complexe, à Lyon.

“La relève du rire” est un nouveau programme d’humour qui s’installe en région dans des salles emblématiques où de nombreux artistes ont débuté. Les deux premiers épisodes ont été organisés au « Complexe », café-théâtre lyonnais qui a vu débuter ou « se roder » de grands artistes comme Alexandre Astier, Florence Foresti ou Baptiste Lecaplain.

Cette soirée spéciale dédiée au rire, qui se déroule dans un lieu mythique où les caméras ne vont jamais, est présentée par Alex Vizorek. Il nous fait découvrir et accompagne de nombreux artistes issus de la scène émergente comme des humoristes ayant déjà un public mais très peu visibles à Paris ou à la télévision.

Au programme, des régionaux de l’étape comme Cécile Giroud, Julien Santini, Kosh, Jean-Rémi Chaize, Élodie Arnould, Fred Radix, mais aussi Guillaume Guisset, Alexis Le Rossignol, Cécile Marx, Matthieu Penchinat, Vanessa Kayo…

Plus qu'une captation, La relève du rire nous plonge, avec Alex Vizorek et tous ces artistes, au cœur d’une soirée exceptionnelle dédiée au rire et à tous ceux qui aujourd’hui et demain vous feront rire.